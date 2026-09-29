Il punto sul settore giovanile della fiorentina: sosta nazionali per under 18 e under 17. Impegni casalinghi per under 16 e under 15. Scopri i risultati del week end gigliato.
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Settore giovanile della Fiorentina che scende in campo "in coppia" solamente le squadre under 16 e under 15, nel fine settimana che vede le altre formazioni al lavoro con le rispettive nazionali minori.
Al rientro dalla pausa, l'under 18 di mister Capparella proverà a dare continuità alla bella vittoria sul Monza della settimana scorsa; appuntamento a domenica 4 ottobre per la sfida del Viola Park contro la Lazio. Stesso discorso valido per l'under 17 di mister Cristiani, che dopo aver demolito il Lecce nel precedente turno, ripartirà il prossimo weekend dal campo della Juve Stabia, attualmente ultima in classifica. Senza dimenticare le novità per quanto riguarda il campionato under 14, oggetto di questo riepilogo sono dunque le squadre under 16 e under 15, impegnate in casa nella doppia sfida contro i pari età della Lazio.
Di seguito proponiamo il riepilogo dettagliato.
UNDER 16
Pareggio beffardo per i ragazzi di mister Balestracci, che vengono riacciuffati all'ultima occasione disponibile. I gigliati partono bene, andando a segno al 13' grazie alla testata di Febbraro su corner. Match controllato dai viola fino al raddoppio di Mignemi, che batte il portiere avversario con un potente destro a giro all'angolino. Dal 50' inizia un'altra partita, gli azzurri trovano fiducia grazie ad un pressing asfissiante e a qualche errore di troppo nelle ripartenze gigliate. La Lazio prima accorcia, poi pareggia i conti, sfruttando su corner l'ultima possibilità concessa dal direttore di gara. Il risultato finale di 2-2 non permette alla Fiorentina di mantenere la testa della classifica. I classe 2011 torneranno in campo il prossimo fine settimana nella sfida contro il Napoli.
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UNDER 15
Niente da fare nemmeno per i ragazzi di mister Zaza, che incappano nella prima sconfitta stagionale per mano della Lazio. In una partita giocata a ritmi bassi, è già decisivo il primo tempo, in cui le poche occasioni presentatesi si rivelano cruciali. I romani passano in vantaggio alla mezz'ora, approfittando di un'incomprensione della difesa viola. Allo scadere della prima frazione, la traversa nega alla Fiorentina il colpo del pareggio. Nel secondo tempo i gigliati aumentano i giri del motore riuscendo ad alzare la linea di centrocampo. Purtroppo una situazione fortuita permette ai biancocelesti di raddoppiare, chiudendo di fatto la partita sul risultato di 0-2. Brutto stop per i classe 2012, che dovranno rifarsi nella prossima giornata di campionato in trasferta a Napoli.
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UNDER 14
Novità importanti per quanto riguarda l'under 14: reso noto il calendario della prossima stagione. Esordio stagionale fissato domenica 4 ottobre, con i gigliati impegnati sul campo dello Spezia.
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