Un giovane difensore viola, continuerà il suo percorso di crescita in serie D anche per la stagione 26/27
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Continua il mercato in uscita della Fiorentina per quanto riguarda il settore giovanile. Un altro calciatore della Primavera viola è pronto infatti a vivere una nuova esperienza nel calcio dei grandi:
Si tratta di Francesco Batignani, difensore che nella prossima stagione tornerà a vestire la maglia del Terranuova Traiana. Il club biancorosso ha infatti raggiunto un nuovo accordo con la Fiorentina per il classe 2006, che aveva già giocato in prestito nella seconda parte della scorsa stagione.
Batignani, quindi, resterà in Serie D anche per la stagione 2026/27, con la formula del prestito annuale. Un’opportunità importante per il giovane difensore, che potrà continuare il proprio percorso di crescita confrontandosi con il calcio dei grandi.
Il Terranuova Traiana ha ufficializzato l’operazione attraverso una nota sui propri canali:
“Il Club comunica con grande soddisfazione di aver perfezionato l’accordo con ACF Fiorentina per la stagione sportiva 2026/2027 relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Batignani. Il difensore torna a vestire la maglia biancorossa con la formula del prestito annuale”.
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