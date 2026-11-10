Le giovanili viola concludono l'ennesimo fine settimana di gare in cui è successo di tutto, tra vittorie e prestazioni stupefacenti. Riposano l'under 17, al turno di sosta per gli impegni nazionali, e l'under 18, che per lo stesso motivo vede la propria partita contro il Torino rinviata a data da destinarsi.

Si sono giocati a Firenze i match di under 16 e under 15, mentre l'under 14 è andata in scena a Chiavari per la partita in trasferta contro la Virtus Entella.

Di seguito vi proponiamo i risultati dettagliati del weekend:

UNDER 16

Non sbagliano i ragazzi di mister Balestracci che battono, in relativo controllo, i rivali del Lecce. Pronti via e dopo nove minuti Latini stacca perfettamente sul cross disegnato da calcio d'angolo. Viola che raddoppiano al 22', con Tali rapido ad insaccare la conclusione di Floro Flores precedentemente respinta dall'estremo difensore giallorosso. Gestione della partita impeccabile dei toscani, che ogni qual volta si presenta un'occasione non perdonano. Il tris arriva all'ora di gioco, con Mubin che sfrutta l'assist calibrato del compagno per spedire i titoli di coda. Netto 3-0 che permette alla Fiorentina di non fermare la striscia vincente. Con 19 punti in 8 partite, la vetta della classifica dista cinque lunghezze. Prossima giornata in trasferta sul campo dell'Ascoli.

Per rivivere l'intera cronaca della partita, clicca sul seguente LINK.

UNDER 15

Tre punti d'oro per i ragazzi di mister Zaza che al Viola Park tengono a bada il Lecce. Buon avvio per i viola, che si rendono subito pericolosi in un paio di occasioni. Al minuto 22 l'ottima combinazione Andrejic-Remorini sigilla il vantaggio toscano, con quest'ultimo che insacca solo a tu per tu col portiere. Poco dopo è ancora protagonista Andrejic, che in contropiede serve il raddoppio gigliato segnando una rete stupenda. Prima della pausa i salentini tornano in corsa grazie ad una punizione imparabile che finisce alle spalle di Taddei. Nella ripresa i viola classe 2012 sono costretti a rimanere in dieci uomini a seguito del doppio giallo rifilato al vice capitano Di Marino. Tanta lotta e altrettanta sofferenza, ma la Fiorentina trova la rete che chiude i giochi al 72', con Panci che conclude l'ennesima triangolazione perfetta del tridente gigliato. Viola che grazie a questo 3-1 salgono a 17 punti in campionato, rimanendo a -4 dal primo posto. Prossima giornata in trasferta sul campo dell'Ascoli

Per rivivere l'intera cronaca della partita, clicca sul seguente LINK.

UNDER 14

Dilagano i ragazzi di mister Innocenti che a Chiavari schiacciano la Virtus Entella. Nonostante lo svantaggio iniziale, i viola diventano padroni totali del terreno di gioco, arrivando al fischio finale con 7 reti all'attivo. Tra i principali protagonisti del match in casa Fiorentina ci sono Di Nuzzo, autore dell'ennesima tripletta, e Venturi, a segno in due occasioni. Le marcature finali di Dieli e Ardinghi contribuiscono alla festa gigliata. Trasferta che dunque si chiude con una goleada, 7-1 il risultato in favore dei toscani. Vittoria che porta i gigliati classe 2013 secondi in classifica con 12 punti, sempre all'inseguimento di un Empoli imbattuto (a quota 15). Il prossimo match in programma è fissato al Viola Park proprio contro la capolista: si prospetta un derby di fuoco.