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Viola giovanili al completo in un fine settimana che vede scendere in campo tutte le squadre under dalla 18 alla 14.

L'unico match in programma al Viola Park era quello dell'under 18, che affrontava il Lecce con qualche indisponibile a causa degli impegni nazionali. A Catanzaro è stato il turno dell'under 17, che battendo i padroni di casa avrebbe potuto accorciare sulla vetta del campionato. Under 16 e under 15 ad Ascoli, in una trasferta rivelatasi più ostica del previsto. Ha calato il sipario l'under 14, in scena ad Empoli in un derby toscano che non ha deluso le aspettative.

Di seguito vi proponiamo i risultati dettagliati del weekend:

UNDER 18

Tre punti importanti per i ragazzi di mister Capparella, che, nonostante le assenze, superano i rivali pugliesi. Primo tempo insicuro dei gigliati, che mancano più volte la zampata finale per andare a segno. Dopo una prima frazione a reti bianche si esibisce tutta la qualità dei viola. La doppietta di Chiti, la rete di Clarizia e poco dopo quella di Abrignani chiudono facilmente la pratica giallorossa. Per gli ospiti inutile nel finale l'autogoal di Luka, nato dagli sviluppi di corner. Il 4-1 finale permette ai classe 2009 di salire alla seconda posizione in classifica attualmente a-2 dall'Atalanta, ma con una partita ancora da giocare. Il recupero contro il Torino di dicembre potrebbe consegnare alla Fiorentina la testa solitaria del campionato.

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UNDER 17

Ripartono i ragazzi di mister Cristiani, che dopo la brutta sconfitta nel turno precedente schiacciano il Catanzaro. Il vantaggio gigliato è firmato Barzagli, che dopo soli 5 minuti scavalca il portiere avversario sfruttando il lancio lungo di Orlando. Copia-incolla di Gobbo, che alla mezz'ora raddoppia scavalcando nuovamente l'estremo difensore calabrese. Nonostante il 2-0 parziale, sono risultate decisive in più occasioni le chiusure del numero 1 viola. Nel secondo tempo la Fiorentina prende il largo: le reti di Febbraro, Santomauro e Paris confezionano la manita gigliata. Il risultato finale recita 5-1 in favore dei viola, che appaiano la Roma in vetta alla classifica, con i giallorossi che però hanno ancora una partita da recuperare. Appuntamento al Viola Park la prossima settimana per il match contro il Napoli.

UNDER 16

Non è giornata per i ragazzi di mister Balestracci che escono acciaccati dalla trasferta di Ascoli. Primo tempo frizzante, a ritmi alti e con numerosi ribaltamenti da una parte all'altra del campo. A concretizzare sono proprio i viola, che sul finire della prima frazione pescano bene l'inserimento a centro area di Floro Flores, abile col mancino a spedire la sfera in rete. Inizia una ripresa tutt'altro che favorevole ai gigliati, nella quale non riescono a mantenere l'intensità del primo tempo. Un Ascoli più determinato a portarsi a casa i 3 punti prende il sopravvento su una Fiorentina piuttosto sprecona e imprecisa. I piceni la ribaltano grazie ad un rigore trasformato nel finale, che chiude i giochi sul risultato di 2-1 in favore dei padroni di casa. Battuta d'arresto per i classe 2011 che vale la seconda sconfitta in campionato. Viola che attualmente ricoprono la terza posizione in classifica dietro a Roma e Empoli. Il prossimo impegno sarà ancora in trasferta, questa volta a Castellammare contro la Juve Stabia.

UNDER 15

Anche i ragazzi di mister Zaza fanno tappa ad Ascoli, sperando in un risultato differente. Il solito duo Andrejic-Remorini mette subito in chiaro le cose. Il numero 9 viola sfrutta l'assist perfetto del compagno e con la punta segna l'1 a 0 dopo soli 10 minuti. Poche occasioni e controllo del possesso che accompagnano il resto della prima frazione. Stesso minuto, tempo differente, e la Fiorentina trova il raddoppio grazie a Cecioni, caparbio nel recupero palla e fortunato con il tiro-cross che beffa l'estremo difensore bianconero. Un goal per tempo è sufficiente ai viola, che trovano un'importantissima vittoria su un campo ostico da sempre. Il 2-0 finale consente ai gigliati di continuare la propria marcia in classifica a -4 dalla testa, con 20 punti all'attivo in 9 giornate disputate. Il prossimo impegno sarà ancora in trasferta, questa volta a Castellammare contro la Juve Stabia.

UNDER 14

Prevale la Fiorentina di mister Innocenti in quello che è il derby toscano per eccellenza. Partita caratterizzata dallo show totale di Di Nuzzo, che mette a segno un'altra tripletta formidabile. Grazie all'ennesima prestazione onnipotente dell'attaccante gigliato, i viola superano l'Empoli col risultato di 3-1, infliggendo a quest'ultimi la prima sconfitta in campionato. Successo non banale per la Fiorentina, che grazie a questi 3 punti d'oro aggancia proprio gli azzurri in testa alla classifica. Dopo 6 partite giocate i viola si trovano a quota 15 punti. Neanche il tempo di festeggiare la vittoria contro i rivali che si torna subito in campo. Il prossimo match in programma è un altro derby toscano, i classe 2013 faranno visita a Carrara per il match contro la Carrarese.