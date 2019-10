FOTO VN – Primavera, presenze illustri in tribuna: occhi su Rasmussen e Vlahovic

Presenze illustri al “Bozzi” per Fiorentina-Pescara Primavera. Oltre al club manager Giancarlo Antognoni e al supervisore dell’area tecnica Dario Dainelli, c’è anche Giuseppe Irrera, collaboratore tecnico di Vincenzo Montella. Massima attenzione su Dusan Vlahovic e Jacob Rasmussen, aggregati al gruppo di Bigica. Con lui anche Nicola Caccia, altro collaboratore del tecnico viola. Inoltre, da annotare le presenze anche di Michelangelo Minieri, agente di Castrovilli, Federico Guidi, ex allenatore delle giovanili viola e del Gubbio, e Valentino Angeloni, da tempo rientrato nei ranghi societari gigliati. Presente anche Cristobal Montiel, oggi non convocato con i giovani viola.