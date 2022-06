Finali scudetto: Under 17, rimonta con beffa. Under 15, primo round pari

Escono di scena i ragazzi di Galloppa, per quelli di Magera invece c'è la possibilità di andare in finale

Gli Under 17 vanificano la vittoria per 2-0 dell'andata dei quarti di finale contro la Roma, perdendo 3-1 nella Capitale. Giallorossi avanti di due reti nel primo tempo, poi il gol di Braschi per alimentare le speranze qualificazione, spente subito dopo dalla terza rete dei padroni di casa, che festeggiano l'approdo in semifinale in virtù del miglior piazzamento in campionato.