TABELLINO: HELLAS VERONA in attesa.

A disp.:

All.: Nicola Corrent

———

FIORENTINA (4-3-3) – Brancolini; Pierozzi E., Dutu, Dalle Mura, Ponsi; Hanuljak, Bianco, Krastev; Pierozzi N., Spalluto, Koffi.

A disp.:

All.: Alberto Aquilani

———

Arbitro:

[]

——

Ammoniti:

Espulsi: