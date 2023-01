Coppa Italia Primavera, definito giorno e orario dei quarti

La Lega Serie A ha diramato giorno e orario dei quarti di finale di Coppa Italia. I viola di Aquilani affronteranno l'Atalanta per contendere ai nerazzurri il passaggio alla Final Four delle semifinali.

Giorno e orario

Per la Fiorentina il giorno designato è il prossimo 8 febbraio alle ore 14.00, per l'appuntamento che metterà di fronte le due squadre. La formazione gigliata saranno il terzo incontro in ordine di tempo: il 25 gennaio sono in programma Roma-Napoli e Torino-Genoa, mentre a seguire Inter-Sampdoria il successivo 22 febbraio.