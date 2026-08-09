Continua il mercato in uscita delle giovanili viola. Bertolini è conteso da due compagini di Serie C
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Gabriele Bertolini si prepara a salutare definitivamente la Fiorentina e a iniziare una nuova avventura nel calcio professionistico. L’esterno classe 2006 ha infatti annunciato nelle scorse ore il proprio addio al club viola con un lungo messaggio pubblicato sui social.
Per il giovane talento di Carrara si prospetta dunque il salto tra i professionisti. Secondo quanto riportato da LaCasadiC.com, sulle sue tracce ci sarebbero Livorno e Sambenedettese, entrambe interessate a portarlo in Serie C.
Bertolini arriva da una stagione importante con la Primavera della Fiorentina, culminata con la vittoria del campionato Primavera. Nel corso dell’ultima annata il classe 2006 ha collezionato 27 presenze complessive, realizzando 5 gol, confermandosi tra i protagonisti della squadra.
Adesso per Bertolini potrebbe aprirsi una nuova pagina della sua carriera, con la possibilità di misurarsi per la prima volta con il calcio professionistico. Livorno e Sambenedettese attendono alla finestra.
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