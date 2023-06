Berti, il riscatto si allontana. Il baby Viola verso il ritorno a Cesena

Buona, ottima la stagione di Tommaso Berti sotto la guida di Alberto Aquilani nella Fiorentina Primavera dopo essere arrivato la scorsa estate. Un'annata che però potrebbe non esser stata sufficiente per meritarsi la conferma in Viola. Secondo quanto scrive corriereromagna.it, il giocatore potrebbe presto far ritorno al Cesena. Berti è infatti in prestito alla Fiorentina con un'opzione di riscatto da 350mila Euro. Cifra che la Viola non pare essere intenzionata a versare e, dunque, dal 1° luglio il centrocampista farebbe ritorno in Romagna.