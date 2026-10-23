Intervistato ai microfoni del canale ufficiale della Fiorentina in vista della sfida di domenica contro il Milan, l’allenatore Aurelio Andreazzoli ha analizzato l’avvicinamento alla partita dei viola:

Ci sono ancora diversi aspetti da migliorare e il lavoro da fare è considerevole. Probabilmente il tempo a disposizione non è sufficiente e ne servirebbe altro. Riusciremo comunque a essere competitivi, anche se di fronte avremo un Milan ben attrezzato, che ci metterà sicuramente in difficoltà