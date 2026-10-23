Aurelio Andreazzoli ha analizzato l’avvicinamento alla sfida col Milan e criticato le regole della Youth League
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Intervistato ai microfoni del canale ufficiale della Fiorentina in vista della sfida di domenica contro il Milan, l’allenatore Aurelio Andreazzoli ha analizzato l’avvicinamento alla partita dei viola:
Ci sono ancora diversi aspetti da migliorare e il lavoro da fare è considerevole. Probabilmente il tempo a disposizione non è sufficiente e ne servirebbe altro. Riusciremo comunque a essere competitivi, anche se di fronte avremo un Milan ben attrezzato, che ci metterà sicuramente in difficoltà
Sulla Youth League
Per noi sarebbe un risultato storico riuscire a superare questo turno. Trovo però il regolamento eccessivamente complicato, perché non mi consente di preparare la formazione più adatta alla partita. È una difficoltà che riguarda me, ma anche i ragazzi: alcuni, infatti, saranno costretti a saltare la sfida proprio a causa di queste norme.
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