Chiesa, il retroscena del 2019: pressioni a Commisso per cederlo anche da Montella

Su grandhotelcalciomercato, nuovo sito dell’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, si ripercorrono le tappe che hanno portato alla separazione tra Federico Chiesa e la Fiorentina. Particolarmente importante il passaggio – che vi proponiamo – in cui vengono svelati alcuni retroscena risalenti all’estate 2019:

La Juventus era convinta di averlo in pugno già a metà 2019, quando sancì un accordo blindato con Federico e il papà Enrico: 5 anni di contratto a 5 milioni netti a stagione. La regia dell’operazione portava e porta anche oggi la firma di Ramadani. Nel bel mezzo di un affare solo da concludere nei contorni e nelle contropartite, ecco la sorpresa (sgradita) per Paratici: Commisso compra la Fiorentina, non vuole passare per il presidente che arriva e vende il suo miglior giocatore, non riconoscendo così quell’impegno preso dai suoi predecessori. “Cos’è questo documento qui? Davvero stavate cedendo Chiesa alla Juve? Mi dispiace, adesso qui comando io e Federico non si tocca”, sbotta Rocco in una delle ultime riunioni prima di essere ufficialmente il nuovo padrone del club.

A poco e nulla valgono le pressioni per fargli cambiare idea, persino dalle persone a lui più vicino (tra cui l’allenatore Montella), convinte che gli stimoli ormai ridotti di Chiesa avrebbero portato ben pochi benefici alla causa di una stagione da vivere invece con altro entusiasmo. “Diamolo via, ci facciamo dare Matuidi o Khedira, magari Mandzukic, ricostruiamo la squadra così…”, i consigli inascoltati, questione di cuore e di pancia, inutile insistere: Commisso mai avrebbe tradito una parola data il giorno della sua investitura. Prima del ritorno della Juve, ci provarono anche altri club. Su tutti il Liverpool, ma la soluzione estera mai è stata realmente contemplata dal figlio d’arte. “Voglio restare in Italia”, senza tentennamenti.