Avete presente la Settimana Enigmistica? Dentro ci sono i cruciverba, le barzellette, gli anagrammi, i rebus, gli indovinelli e anche il classico “trova le differenze”. Trasliamo quest’immagine alla Fiorentina e alla… Juventus. Da una parte Josè Maria Callejon, dall’altra Federico Chiesa. Paragone, ahi noi, impietoso. Il giochino delle differenze è fin troppo semplice. Impalpabile lo spagnolo, decisivo l’ex viola. Il club gigliato si sarà anche tolto un peso, ma allo stesso tempo ha rinunciato all’unico giocatore in grado di saltare in velocità l’avversario assicurando la superiorità numerica, di andare sulla linea di fondo e crossare. Federico avrebbe fatto un gran comodo alla Fiorentina, squadra monopasso. La triste realtà è questa, inutile girarci intorno. Molti tifosi iniziano a rimpiangerlo, ce ne siamo accorti leggendo ieri i commenti nel nostro forum. Contro il Milan ha disputato una partita sontuosa, ha fatto il diavolo a quattro. Un palo, due gol (e che gol) e tante giocate di qualità. Theo Hernandez, probabilmente il terzino sinistro più forte della Serie A, non ci ha capito niente. Il francese è stato annichilito dalla tecnica e dalla velocità del classe 1997.

La Fiorentina lo ha sostituito con Callejon. Scelta, fin qui, che non ha dato i frutti sperati. Il contributo dello spagnolo è stato nullo. Solo un lampo, il gol contro il modesto Padova in Coppa Italia. Iachini ha deciso di puntare sull’ex Real Madrid, ma Beppe non c’è più. Prandelli si sta affidando, come il suo predecessore, al “collaudato” 5-3-2, modulo che non si addice alle caratteristiche dell’iberico, abituato a “pestare” la linea laterale per poi tagliare in area sfruttando il cross dell’altro esterno. Col 4-3-3 José potrebbe tornare l’ala di qualità ammirata a Napoli, ma il tecnico viola non sembra intenzionato a cambiare spartito. Anzi, nella conferenza stampa pre Lazio, ha detto chiaramente che il mercato andrà nella direzione del 3-5-2. Tanti saluti a Callejon? Ipotesi da non escludere. Nel frattempo la Fiorentina arranca e i punti di distacco dal terz’ultimo posto sono solo tre.