Pradè: “Rocco si aspettava di più da Chiesa, tolto un peso. La fascia è stato un errore”

Daniele Pradè prende la parola davanti alla stampa per rispondere alle domande sul mercato appena concluso. Questi i passaggi sulla cessione di Federico Chiesa:

“A posteriori ti posso dire che è stato un errore dargli la fascia. E l’operazione è stata conveniente, perché un amore non corrisposto non può andare avanti. E’ stata un’operazione ottima. Siamo arrivati all’ultimo per tante piccole cose, dovevamo allungare il contratto, trovare la modalità di pagamento. Ci siamo tolti un peso, si parlava sempre di lui e ci siamo sentiti un veicolo per arrivare ad altre situazioni. Davvero, non si poteva andare avanti.

Se mi aspettavo di ricavare di più da Chiesa? Potevamo farlo uscire solo così, bisogna essere creativi in questo momento. Oltre a questa e uniche operazioni maggiori sono Osimhen al Napoli e Hakimi all’Inter. C’erano club inglesi, ma il calciatore voleva rimanere in Italia. Con Chiesa abbiamo usato il pugno di ferro l’anno scorso, quest’anno abbiamo ottenuto quello che volevamo, alle condizioni di Commisso. E se Chiesa non fosse andato via, avremmo comunque preso Callejon. Abbiamo provato a proporre a Chiesa alternative per farlo restare, ma quando vedi un muro totale diventa difficile. Non è stato un problema di soldi, il ragazzo non voleva rimanere.

Sotto l’aspetto affettivo, la famiglia Commisso si aspettava qualcosa di più da parte di Federico. Il presidente agisce di pancia, di cuore, piano piano l’esperienza lo porterà a capire certe dinamiche”.