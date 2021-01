Capello a Chiesa: “Alla Fiorentina ti accontentavi”. E lui: “Qui chiedono di più”

Dopo la vittoria sul Milan, ottenuta con una sua doppietta, l’ex viola Federico Chiesa si è soffermato a Sky Sport ed è stato protagonista di uno scambio di battute con l’ex allenatore bianconero Fabio Capello.

Capello: “Quest’anno corri molto, cosa che non facevi con la Fiorentina. Con la Fiorentina ti accontentavi, ma alla Juve tocca lavorare. Lo spirito di squadra, devi aiutare e correre, poi se riesci fai anche gol”.

Chiesa: “Grazie mister, diciamo che qua ti chiedono qualcosa di più, le responsabilità sono maggiori, però io sono sempre generoso in campo, cerco sempre di aiutare la squadra anche in fase difensiva, quindi sono anche felicissimo per il fatto che magari anche nel primo tempo quando ci attaccavano, la squadra ha sofferto insieme, non si è mai disunita e oggi abbiamo portato a casa un grande risultato corale, siamo veramente felici”.

