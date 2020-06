VN – Fiorentina Women’s in Champions League! Ecco come l’algoritmo premia le ragazze viola

Stando a quanto raccolto da Violanews, sarà l’algoritmo a stilare la classifica finale del campionato di calcio femminile (DOPO LO STOP DECISIVO ARRIVATO QUEST’OGGI). Analizzando la classifica attuale del campionato troviamo le ragazze viola appaiate al secondo posto con il Milan. Il punteggio delle due squadre applicando l’algoritmo resta lo stesso (51,267), ma la squadra di mister Cincotta viene premiata in virtù della miglior media gol segnati, a parità di media gol subiti. Questo è infatti il primo criterio applicabile, in mancanza del secondo scontro diretto che si sarebbe dovuto disputare nel girone di ritorno. La Fiorentina ha una media gol realizzati superiore rispetto al Milan (40 gol in 15 gare contro 35 gol in 15 gare) e pari media gol subiti (15 reti in 15 incontri per entrambe).

SERIE A FEMMINILE: LA CLASSIFICA FINALE