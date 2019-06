Il Milan femminile guarda in casa della Fiorentina per rinforzare l’attacco. Come riportato da spaziomilan.it, il club rossonero avrebbe fatto un sondaggio per Tatiana Bonetti, 60 gol nelle ultime tre stagioni con la maglia viola. Il Diavolo vorrebbe affiancarla a Valentina Giacinti e Daniele Sabatino.