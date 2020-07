Ecco il post con cui Paloma Lazaro ha annunciato la sua separazione dalla Fiorentina Women’s attraverso instagram, ecco le parole dell’esterno spagnolo: “Oggi mi dispiace dirvi che il nostro percorso insieme è finito… “La gratitudine è la gioia della memoria o l’amore di ciò che era. In segno di gratitudine non c’è rimpianto o frustrazione, ma la gioia del ricordo…” Grazie Firenze!!!! Sempre nel mio cuore! In bocca al lupo”