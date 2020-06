La Fiorentina Women’s sogna rinforzi eccellenti. Ecco i duelli con le big europee

La Fiorentina Women’s, dopo tante voci sulle possibili cessioni, ultima di queste quella che vedrebbe Ilaria Mauro lasciare la città toscana direzione Milano (LEGGI), punta a rinforzare il proprio organico in vista della prossima stagione. Per far questo dovrà competere con top club attualmente più appetibili della Serie A. Stando a quanto riportato da Donnenelpallone.com, sul fronte tedesco è sfida a due con il Bayern Monaco per il centrocampista olandese Tessel Middag. La dirigenza viola continuerà a lottare per portare la classe ’92 a Firenze, essendo sicura partente dal West Ham. Non è finita qua, la società di Rocco Commisso punta anche Louise Quinn difensore classe 1990 attualmente in forza all’Arsenal. Sempre secondo il portale per acquistare l’irlandese i viola dovranno battere l’interesse di un altro top club del calcio europeo, il Paris Saint Germain