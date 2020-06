Guagni: “Noi calciatrici siamo nate per combattere. Non sarà questo stop a fermarci!”

Il capitano della Fiorentina Women’s, Alia Guagni, ha commentato l’ufficialità dello stop definitivo al campionato (CLICCA QUA). Decisione che comunque garantirà l’accesso alla Champions League per la prossima ragione: L’ALGORITMO PREMIA LE VIOLA!. Ecco il pensiero dell’esterno viola che con un post instagram fa emergere tutta la sua determinazione:

Si conclude qui la stagione 2019/2020…un anno sofferto e pieno di difficoltà!! Anche il calcio femminile ha subito il colpo del coronavirus, e sono emerse le difficoltà che ci accompagnano ogni giorno con più forza! Ma una cosa l’abbiamo capita, c’è bisogno di rialzarsi più forti di prima e dare una svolta al nostro movimento! Noi calciatrici siamo nate per combattere, siamo abituate a farlo e non sarà questo stop a fermarci! Adesso, tutti insieme, troveremo il modo per ripartire nelle migliori condizioni con il prossimo campionato…nella speranza che lo si possa fare da Professioniste e non più soltanto da “atlete professionali.