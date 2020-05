Guagni: “Calcio femminile? No ad un protocollo diverso, piuttosto non ripartiamo”

Il capitano della Fiorentina Women’s Alia Guagni ha parlato ai microfoni del TGR Rai Toscana, queste alcune delle sue dichiarazioni rese note nel primo pomeriggio:

Al calcio femminile serve l’aiuto del Governo e della FIGC. Siamo dilettanti o professioniste? Procollo più blando per lo sport femminile? La salute è uguale per tutti. Se non ci sono soldi per noi, non è momento di ricominciare.

Ha poi fatto seguito l’intervista completa: “Se il governo non ci dà un amano, se la federazione non ci supporta, dubito che riusciremo a ripartire”, ha detto. “Si sono fermati i dilettanti e noi siamo ancora considerate dilettanti, speriamo possa essere il momento per passare al professionismo. L’idea di due protocolli diversi? Pensare ad una cosa del genere quando si tratta di salute mi sembra assurdo, se il calcio femminile non è in grado di adottare lo stesso del maschile per questioni economiche o gli viene data una mano oppure significa che non è il momento di ripartire”.