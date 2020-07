Separazione consensuale – scrive Il Corriere Fiorentino – che però lascia un grande vuoto nella Fiorentina Women’s, l’unica squadra capace di portare uno scudetto a Firenze negli ultimi anni. La capitana Alia Guagni (LEGGI le sue parole) va all’Atletico Madrid dove raggiunge Elena Linari. Un addio commosso, un fulmine a ciel sereno per i tifosi viola: la capitana di mille battaglie ha deciso di lasciare Firenze per trasferirsi in Spagna, all’Atletico Madrid. Già oggi sarà nella capitale spagnola per effettuare le visite mediche e per firmare un contratto che la legherà al club biancorosso per tre anni.

Così, dopo una vita passata con la maglia viola addosso, quella del Firenze prima dove è cresciuta calcisticamente, e quella della Fiorentina poi, dove in 5 anni ha collezionato 118 presenze e 27 gol, vincendo uno scudetto, 2 Coppe Italia e una Supercoppa italiana, Alia saluta tutti e approda a Madrid. Un anno fa disse no alla proposta del Real Madrid, poi la voglia di fare un’importante esperienza all’estero ha fatto sì che le strade tra la Guagni e la Fiorentina si dividessero prima del tempo. E di comune accordo, nonostante Alia avesse un altro anno di contratto con il club viola. Adesso la società dovrà provare a rimpiazzare il terzino più forte d’Italia. E non sarà facile, perché manca poco all’inizio della preparazione.