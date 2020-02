Fiorentina Women’s, l’ex Rinaldi: “Sempre una grande emozione affrontare la viola, ora però sono consapevole di quello che è il Milan”

L’ex attaccante viola Deborah Salvatori Rinaldi, oggi giocatrice del Milan femminile, ha parlato in esclusiva a Sky Sport 24 in occasione della sfida di domenica contro la sua ex squadra. Ecco le sue parole:

Sono cresciuta calcisticamente a Firenze, mi porto sempre dentro l’emozione quando affronto questa grande squadra. Fortunatamente il gol dell’ex è sempre arrivato anche quando l’anno scorso giocavo con l’altra squadra di Firenze. Ora però siamo consapevoli di quello che siamo e di quello che è il Milan; so benissimo di stare in un grande club e ora testa a questo campionato. La mia esultanza? E’ il “mirino per il sole”, è come se facessi una fotografia virtuale e poi c’è tutto il significato filosofico di puntare sempre in alto, di credere nelle cose belle. Chi mi conosce sa che nella mia carriera non sono stata sempre fortunata, ma ce l’ho messa tutta con la testa dura e sempre seguendo il sole, fin quando non ci arrivo.