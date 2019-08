Fiorentina Women’s, la leggenda australiana De Vanna più di una suggestione

Una suggestione che può diventare realtà: la Fiorentina Women’s quest’estate ha saputo concretizzare i suoi obiettivi base, ingaggiando giocatrici importanti e funzionali al progetto tattico di Cincotta come Thøgersen, Lázaro, Mascarello e Cordia. Ma come scrive La Nazione aveva e ha tuttora, anche un sogno, quello di portare a Firenze una giocatrice straniera reduce dal mondiale. L’occasione giusta da cogliere per trasformare questo sogno in realtà potrebbe anche essersi presentata: Lisa De Vanna, attaccante australiana classe 1984 e miglior realizzatrice di tutti i tempi della propria nazionale, con 47 gol segnati in 150 presenze. Ha partecipato a quattro mondiali, due olimpiadi e con i club ha vinto la W-League australiana oltre ad importanti esperienze sia negli States che in Europa. Un lusso per la nostra Serie A, ma la sua presenza a Firenze in questi giorni può essere un segnale.