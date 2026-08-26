Nuovo acquisto per la Fiorentina Femminile che annuncia l'arrivo di una nuova giocatrice: Ivonne Chacón. L'attaccante ivoriana arriva dal Chicago Stars e firmerà un contratto fino al 2028. Il comunicato del club viola:

ACF Fiorentina comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice della Nazionale ColombainaIvonne Chacón.

Nata il 12 Ottobre 1997, Ivonne è un'attaccante e arriva dal Chicago Stars. La sua carriera inizia in Colombia con il Santa Fe e poi con il Millonarios. Nel 2022 si trasferisce in Spagna dove indossa la maglia del Valencia e del Levante, prima di muoversi oltreoceano per approdare negli Stati Uniti in NWSL. Gioca per il Chicago Stars nella stagione appena conclusa prima di accettare la proposta della Fiorentina. In Nazionale Colombiana dal 2022, Ivonne ha preso parte ai Mondiali del 2023 con la Nazionale Sudamericana. La giocatrice ha firmato un contratto con il nostro club fino al 30 Giugno 2028. BIENVENIDA IVONNE!