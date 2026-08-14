La Fiorentina Femminile si prepara ad accogliere Ivonne Chacón. L'attaccante colombiana classe 1997 è stata ceduta dal Chicago Stars FC al club viola, che ora attende soltanto di ufficializzare l'operazione
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La Fiorentina Femminile si prepara ad accogliere un nuovo rinforzo per il reparto offensivo. Dopo l'arrivo di Alba Cerrato, il club viola è pronto a mettere a disposizione di Pablo Pinones Arce anche Ivonne Chacón, attaccante colombiana classe 1997.
A rendere noto il trasferimento è stato direttamente il Chicago Stars FC, che attraverso un comunicato ufficiale ha annunciato la cessione della giocatrice alla Fiorentina, squadra di Serie A Femminile.
“Il club ha inoltre ceduto l'attaccante Ivonne Chacón alla Fiorentina, squadra di Serie A femminile. Chacón lascia il Chicago Stars dopo aver segnato un gol in 18 presenze da quando si è unita al club alla fine del 2025. Siamo grati a Ivonne per il suo contributo alle Stars e le auguriamo il meglio per la sua nuova avventura in Italia”.
Per l'ufficialità dell'operazione manca dunque soltanto l'annuncio da parte della Fiorentina. Una volta completati gli ultimi passaggi, Chacón sarà a tutti gli effetti una nuova giocatrice viola.
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