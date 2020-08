Taffarel scopre le carte: “La trattativa per Guagni all’Atletico era in piedi da mesi”

Massimo Taffarel, procuratore specializzato nel calcio femminile, ha parlato ai microfoni di TMW Radio, parlando del trasferimento di Alia Guagni dalla Fiorentina all’Atletico Madrid, che ha curato personalmente: “La trattativa è stata lunga, iniziata ancora prima del lockdown: per Alia non è stata una scelta facile, Firenze è casa sua. Per lei è una grande occasione, a 33 anni probabilmente l’ultima per andare nel calcio professionistico. Con la speranza che, tra due anni, anche in Italia si possa partire con il piede giusto”.