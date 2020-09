Sabatino: “Fiorentina società solida, crede tanto nel calcio femminile”

Il Corriere Fiorentino ha intervistato Daniela Sabatino, attaccante della Fiorentina Femminile, autrice di una doppietta all’esordio contro l’Inter e di una tripletta contro il Napoli.

Un attaccante deve fare gol, io sono qui per questo, ma non mi aspettavo questa partenza. Sono contenta anche perché o miei gol hanno aiutato la squadra a vincere. Ma per me è stato tutto facile qua a Firenze, dove mi sono trovata bene fin da subito.

Se ho sentito Commisso dopo la tripletta di Napoli? Sì, mi ha fatto i complimenti.

Cosa pensavo della Fiorentina prima di arrivarci? Guagni, Mauro, Linari e le altre ragazze in nazionale mi hanno sempre parlato bene della Fiorentina. Ma non pensavo di venire qui e trovare una società così solida che crede così tanto nel calcio femminile, né tantomeno di trovare una città così innamorata del calcio. Non immaginavo tutto questo amore.

Gli obiettivi di squadra? Lottare per il vertice. In Champions poi ce la metteremo tutta per migliorare quanto fatto l’anno scorso. Il mio obiettivo? Aiutare la Fiorentina a vincere e mettere in difficoltà la ct dell’Italia Bertolini in vista degli Europei del 2022.