Öhrström: “Quanti pregiudizi sul calcio femminile. E quante cazz… sulla nostra vita privata”

Stéphanie Öhrström, portiere Fiorentina Femminile, ha parlato a La Nazione: «In Svezia non ci sono problemi quando una ragazzina dice di voler giocare a calcio e le squadra femminili sono tante. Sono anche felice di dire che tanto è cambiato in questi dieci anni che sono in Italia. Pregiudizi? Tanti, credo che sia uno dei pochi sport dove la gente fa tanti paragoni tra maschile e femminile. E non voglio parlare di quante caz… dobbiamo sentire sulla nostra vita privata. Io vittima di discriminazione dentro e fuori dal campo? Personalmente non più di tanto. Certo, alcuni commenti si sperava di non doverli più sentire ma cerco sempre di non dar retta. Ovviamente ci sono altri tipi di discriminazioni come il non essere tutelate come i nostri colleghi. Li c’è ancora tanto lavoro da fare per club e federazioni ma noi nella Fiorentina siamo felici: abbiamo un presidente e dei manager che hanno grandi ambizioni e che ci trattano con grande rispetto».

