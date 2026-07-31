La Fiorentina Femminile ha ufficializzato il primo contratto da professionista per la giovane classe 2007 Giulia Baccaro. Di seguito il comunicato del club viola:

ACF Fiorentina è lieta di comunicare che la calciatrice Giulia Baccaro ha firmato il suo primo contratto da professionista con la società viola. Attaccante classe 2007, Giulia si è trasferita a Firenze per crescere nel vivaio viola, militando nella formazione primavera. Già aggregata alla Prima Squadra, ha fatto il suo debutto in Serie A con la nostra maglia nel 2025 nel match contro il Milan. La giocatrice si è legata alla Fiorentina fino al 30 Giugno 2028. Congratulazioni Giulia!