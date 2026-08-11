La squadra di Pinoes Arce affronterà un nuovo top club prima dell'inizio della stagione: la sfida sarà a porte chiuse
La Fiorentina sprigiona entusiasmo da ogni poro, Firenze bolle e ribolle
La Fiorentina Femminile si prepara ad affrontare l'ultimo appuntamento del suo preseason prima del via alle gare ufficiali. Domenica 16 agosto 2026, alle ore 18:00, le viola saranno impegnate sul campo del Centro Sportivo "Vismara" di Milano per un'amichevole di lusso contro il Milan.
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Il test contro le rossonere rappresenterà il banco di prova finale per verificare lo stato di forma della squadra e affinare i meccanismi tattici a ridosso dell'inizio dei primi impegni della nuova stagione.
La sfida si giocherà a porte chiuse, senza la presenza di pubblico sugli spalti dell'impianto milanese. Un test a porte blindate che permetterà ai due tecnici di provare gli ultimi accorgimenti e valutare la tenuta atletica della rosa in un contesto competitivo di alto livello.
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