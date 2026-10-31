Oda Johansen presenta Fiorentina-Juventus: la giocatrice viola parla della sfida, della voglia di rivalsa e delle ambizioni della squadra.
Il baco c’è ma non si trova, è una Fiorentina copia e incolla
Alla vigilia della sfida contro la Juventus, Oda Johansen ha parlato del momento della Fiorentina e delle motivazioni con cui la squadra si avvicina al confronto con le bianconere:
Ho acquisito molta fiducia e ora conosco meglio le squadre della Serie A, so come affrontarle. Siamo molto motivate in vista della partita contro la Juventus. È una squadra di valore, ma lo scorso anno avremmo dovuto vincere contro di loro. Credo che tutto il gruppo abbia grande voglia di rivalsa, anche perché nella passata stagione ci hanno sottratto la possibilità di conquistare un posto in Champions League. Se giocheremo con fiducia e semplicità, sono convinta che avremo le possibilità di vincere.
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