Nuovo appuntamento con una delle sfide più sentite del calcio italiano. Lunedì 2 novembre alle ore 20:30, allo stadio Curva Fiesole del Viola Park, Fiorentina e Juventus si affrontano nel posticipo della quinta giornata di Serie A Women.

Le due squadre arrivano all'appuntamento con situazioni di classifica differenti. Le viola occupano il quarto posto e sono reduci da tre risultati utili consecutivi, mentre le bianconere cercano di ritrovare la vittoria, che manca dalla gara d'esordio del 26 settembre. Una sfida importante per entrambe, tra ambizioni di alta classifica e voglia di rilancio.

Dove vederla in TV e streaming

Lunedì 2 novembre , ore 20:30 stadio Curva Fiesole TV DAZN Streaming DAZN

Il live su Violanews.com

Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire ladel match sul nostro sito,