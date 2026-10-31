Fiorentina-Juventus Women, lunedì 2 novembre alle 20:30: ecco dove vedere in tv e streaming la sfida della quinta giornata di Serie A.
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Nuovo appuntamento con una delle sfide più sentite del calcio italiano. Lunedì 2 novembre alle ore 20:30, allo stadio Curva Fiesole del Viola Park, Fiorentina e Juventus si affrontano nel posticipo della quinta giornata di Serie A Women.
Le due squadre arrivano all'appuntamento con situazioni di classifica differenti. Le viola occupano il quarto posto e sono reduci da tre risultati utili consecutivi, mentre le bianconere cercano di ritrovare la vittoria, che manca dalla gara d'esordio del 26 settembre. Una sfida importante per entrambe, tra ambizioni di alta classifica e voglia di rilancio.
Dove vederla in TV e streaming
|Lunedì 2 novembre , ore 20:30
|stadio Curva Fiesole
|TV
|DAZN
|Streaming
|DAZN
Il live su Violanews.comColoro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
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