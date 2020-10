Marta Mascarello ha commentato ai canali ufficiali della Fiorentina la partita persa dalla Fiorentina Femminile contro il Sassuolo:

Oggi abbiamo regalato un tempo al Sassuolo ed è una cosa che non ci si può permettere, la nostra reazione non è bastata. Questa partita deve servirci da lezione, i nostri avversari sono stati superiori in tutto oggi e dobbiamo prenderne atto. Adesso ci attende una settimana complicata in cui dovremo lavorare molto bene