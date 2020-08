K. Serra sulla Fiorentina femminile: “Sabatino e Schroffenegger grandi acquisti”

Intervenuta a Radio Sportiva, l’ex giocatrice, ora commentatrice televisiva, Katia Serra, ha parlato anche della Fiorentina femminile che nella Serie A 2020-21 debutterà contro l’Inter dell’ex viola Ilaria Mauro:

L’Inter con Ilaria Mauro e altre giocatrici è chiamata ad una stagione migliore rispetto alla scorsa. La Fiorentina ha cambiato tanto, ma ha inserito giocatrici di livello, su tutte Daniela Sabatino che va sempre in doppia cifra. Grande acquisto così come il portiere Schroffenegger.

Alia Guagni? E’ andata all’Atletico Madrid per fare la professionista. Per lei era l’ultima opportunità per vivere un’occasione così importante.