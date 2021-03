L’amarezza di Cincotta: “Tra le migliori gare della stagione, meritavamo il pari”

Al termine della sconfitta casalinga contro la Juventus, il tecnico della Fiorentina Femminile Antonio Cincotta ha parlato ai microfoni ufficiali ACF. Queste le sue dichiarazioni a caldo: “Credo che un pareggio sarebbe stato assolutamente giusto, meritato. Purtroppo non siamo riusciti ad essere lucidi negli ultimi metri e questo ci è costato il pareggio. Oggi abbiamo visto una delle migliori Fiorentina della stagione, così come contro il Sassuolo. Dobbiamo però essere bravi negli ultimi metri, se si creano occasioni vanno sfruttate trasformandole in gol, soprattutto quando si gioca contro squadre fisiche come la Juventus. Siamo contenti, andiamo avanti uno step alla volta e speriamo di riabbracciare presto le calciatrici infortunate”.