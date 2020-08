La soddisfazione di Cincotta: “Complimenti a staff e ragazze”

Arrivano tramite violachannel le parole di mister Cincotta dopo il bell’esordio della Fiorentina femminile.

Prima di tutto faccio un grande applauso alle ragazze che sono una squadra nuova e sono arrivate all’esordio contro una grande squadra giocando alla grande. Poi complimenti a tutto lo staff, siamo tornati in campo dopo tutti questi mesi e lo staff è super professionale con la mentalità piena di professionalità delle ragazze. Siamo partiti con il piede giusto, nei primi 15 minuti avevamo preventivato di partire piano e poi non dimentichiamoci che l’Inter è una grande squadra che ha comprato tanti campioni, ma dopo le ragazze hanno migliorato le linee di passaggio e hanno grato come una squadra matura nonostante le ragazze siano giovani. E’ una vittoria nella vittoria”.