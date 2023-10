La Nazionale femminile sfiora l’impresa contro la Svezia. Le tre viola…

La Nazionale femminile di Soncin sfiora l'impresa nella quarta giornata del girone di Nations League, pareggiando 1-1 in Svezia contro la squadra in testa al ranking FIFA. Azzurre avanti al 12' con Giacinti, al 96' il pareggio di Sembrant. L'Italia resta al terzo posto nel girone con 4 punti, davanti ci sono Spagna (12) e Svezia (7), la Svizzera (0) fanalino di coda. Non sono scese in campo le tre giocatrici della Fiorentina Femminile convocate: Schrofennegger e Tortelli in panchina, Baldi in tribuna.