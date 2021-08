Brutta sconfitta per la Fiorentina Femminile

Brutta sconfitta per la Fiorentina Femminile nell'amichevole contro la formazione maschile del Perugia Primavera. A Roccaporena la squadra viola è stata battuta per 13-2 dalla formazione umbra. Piemonte e Neto a segno per le gigliate.