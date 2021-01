Fiorentina Femminile, Tortelli: “Juventus? Nostro avversario preferito, daremo tutto”

La difensore viola Alice Tortelli ha parlato ai media ufficiali viola dopo la vittoria della Fiorentina Femminile contro la Roma in semifinale di Supercoppa: “Sapevamo che sarebbe stato difficile, ma nonostante il primo gol abbiamo saputo imporre il nostro gioco. Il presidente ci ha chiamate per congratularsi con noi. La Juventus? È il nostro avversario preferito, domenica daremo tutto, è una finale ed è contro di loro. Le forze le trovi anche se non le hai”.