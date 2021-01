Alice Tortelli, difensore della Fiorentina Femminile ha analizzato il ko contro la Juventus in Supercoppa:

“Sicuramente la stanchezza c’era sia per noi che per loro, ma non deve diventare un alibi o una scusa. Adesso vogliamo ripartire e migliorare, dobbiamo mettercela tutta in campionato per riprendere dei punti che abbiamo perso in campionato”.

