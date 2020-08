Fiorentina Femminile: sfida al Napoli, Cincotta fiuta la trappola

“Bisogna ricordarsi che qualche volta le vittorie sono delle trappole invisibili”. Antonio Cincotta veste i panni del filosofo-pompiere, sperando di non fare la fine di una Cassandra qualsiasi per presentare la sfida-trappola che attende questa sera alle 20,45 la Fiorentina allo stadio ’Caduti di Brema’, nel quartiere di Barra. E’ in questo impianto che gioca il neopromosso e ambizioso Napoli. Le azzurre – scrive La Nazione – faranno il loro esordio casalingo in serie A dopo aver perso la prima Bari (1-0), confermandosi squadra interessante che da matricola si affaccia alla massima categoria con la fame di chi ha sudato tanto per arrivarci e, giustamente, vuole rimanerci più a lungo possibile, facendo anche qualcosa in più. Entusiasmo e voglia di fare in casa azzurra, andando oltre i propri limiti con la consapevolezza che il cammino di quest’anno vuole essere da protagonista. Sarà questo il clima che le viola troveranno questa sera a Napoli.

SERIE A FEMMINILE: RISULTATI E CLASSIFICA