La Fiorentina Femminile batte il Como in rimonta e lo scavalca in classifica. Ai canali ufficiali del club, Pablo Piñones Arce ha elogiato la capacità delle viola di reagire dopo un avvio in cui due errori avevano complicato la partita. «Successo meritato e felicissimo della reazione. Avevamo iniziato bene ma siamo stati puniti da due errori e dunque sono contento per la squadra».

Il tecnico ha poi legato la prestazione al lavoro delle ultime settimane. «La squadra sta crescendo ogni giorno di più. Stiamo lavorando per questo, l’ho sempre detto e continuerò a dirlo». Piñones Arce ha ribadito di voler dare alle giocatrici gli strumenti per esprimere con continuità le qualità mostrate contro il Como.

Interpellato sul rapporto da fratello maggiore con il gruppo, l’allenatore ha spiegato come intende il proprio ruolo. «Credo molto in quel tipo di leadership, perché le protagoniste sono le giocatrici. Noi siamo qui per aiutarle a crescere ma poi dobbiamo dare tutti gli elogi a loro che vanno in campo e fanno queste partite». E dopo la rimonta, spazio al riposo: «Si sono meritate il giorno libero».