Fiorentina Femminile, in programma una nuova amichevole. I dettagli

Secondo quantoi riportato dai canali ufficiali della Fiorentina, la Viola femminile disputerà martedì 22 Settembre allo stadio Santa Lucia di San Gimignano (SI) un’amichevole a porte chiuse con il Florentia San Gimignano. Il match, con calcio di inizio alle ore 17.30, sarà un test per la squadra di Cincotta in vista della ripresa delle Serie A Femminile in programma sabato 3 Ottobre contro il Sassuolo.

