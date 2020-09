Novità in arrivo per la Fiorentina femminile a livello dirigenziale. Secondo quanto riferisce tuttocalciofemminile.com, nei prossimi giorni sarà ufficializzato l’incarico di nuovo direttore sportivo a Simone Mazzoncini, ex dirigente della Pistoiese reduce da una collaborazione con il gruppo di procuratori che fa capo alla famiglia Roggi.