Fiorentina Femminile, Clelland: “La strada è quella giusta, le giovani stanno crescendo”

Lana Clelland, attaccante Fiorentina Femminile, ha parlato ai media ufficiali viola dopo la qualificazione in Coppa Italia: “Sono contenta per questo risultato. Un passo alla volta stiamo tornando ad essere la Fiorentina, la strada è quella giusta. C’è un bel gruppo, le giovani stanno crescendo tanto, come Zanoli, Ripamonti e Monnecchi, stanno dimostrando di poter stare in questa squadra. Ora aspettiamo di conoscere l’avversaria in Champions, la testa è già al Milan

