Grande soddisfazione per la Fiorentina Femminile: l'attaccante spagnola Alba Cerrato è stata inserita nella lista delle 21 convocate della Spagna per i Mondiali Under 20 in Polonia
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Importante riconoscimento internazionale in casa Fiorentina Femminile. La giovane attaccante Alba Cerrato è stata inserita ufficialmente nella lista delle 21 calciatrici selezionate dal commissario tecnico David Aznar per rappresentare la Spagna alla fase finale del Mondiale Femminile Sub-20, in programma in Polonia.
Un talento blindato per il futuro viola
Classe 2007, il giovane talento andaluso è sbarcato a Firenze proprio durante questa sessione di mercato estiva a titolo definitivo dal Siviglia, firmando un contratto di lunga durata fino al 30 giugno 2030. Un investimento prospettico di grande rilievo per il club gigliato, che ora vedrà la sua promessa contendersi il titolo iridato di categoria con le Furie Rosse.
Il programma della spedizione iridata
Come comunicato dalla Federazione spagnola, le 21 convocate si raduneranno giovedì 27 agosto per iniziare la preparazione al torneo mondiale. Per Alba Cerrato si prospetta così una grande vetrina internazionale prima di mettersi a completa disposizione della Fiorentina per la stagione ufficiale.
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