Fiorentina Femminile, Boquete inserita nella Top 11 della 7ª giornata

Inserita anche una calciatrice della Fiorentina Femminile nella Top 11 della 7ª giornata di Serie A. Infatti, dopo la grande prova da mattatrice nella vittoria in rimonta per 2-1 contro la Sampdoria, Veronica Boquete è stata scelta tra le migliori del weekend. Insieme a lei, presenti anche tre ex viola, Valentina Giacinti e Elena Linari della Roma e Martina Piemonte del Milan.