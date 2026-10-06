Le giocatrici della Fiorentina Femminile convocate in Nazionale
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Adesso è il turno della Serie A Women affrontare la sosta per le Nazionali. La Fiorentina, attraverso i propri canali ufficiali, ha reso nota la lista delle giocatrici chiamate dai ct con gli impegni che le attendono:
ITALIA: Emma Severini (Women's European Qualifiers for 2027 Fifa Women's World Cup 9 OTTOBRE: BIELORUSSIA - ITALIA/ 13 OTTOBRE: ITALIA - BIELORUSSIA)
ITALIA U23: Viola Bartalini (4- 12 Ottobre 2026 - Amichevoli vs Belgio e Francia)
ITALIA U19: Vittoria De Gregorio; Sophie Miraldi (7-13 Ottobre 2026 Amichevoli vs Norvegia)
ITALIA U17: Siria Crotti, Federica Faggioli, Jana Oberparleiter, Emilia Wenin (4-14 Ottobre 2026 ROUND1 UEFA vs Austria, Norvegia, Irlanda del Nord)
SAN MARINO: Anna Benedettini 5-9 Ottobre 2026
DANIMARCA: Sofie Bredgaard, Emma Snerle (5-13 Ottobre 2026 Amichevoli vs Canada)
NORVEGIA: Cecilie Fiskerstrand, Emilie Woldvik, Guro Bergsvand, Oda Johansen* (Women's European Qualifiers for 2027 Fifa Women's World Cup 9 OTTOBRE: ROMANIA - NORVEGIA / 13 OTTOBRE: NORVEGIA - ROMANIA)*A disposizione di U23 per amichevoli con Portogallo e Inghilterra
ISLANDA: Katla Tryggvadottir (Women's European Qualifiers for 2027 Fifa Women's World Cup 9 OTTOBRE: CROAZIA - ISLANDA / 13 OTTOBRE: ISLANDA - CROAZIA)
CILE: Millaray Cortes Espinoza (5-13 Ottobre 2026 Amichevole vs Messico)
PORTOGALLO: Carolina Correia (Women's European Qualifiers for 2027 Fifa Women's World Cup 9 OTTOBRE IRLANDA DEL NORD - PORTOGALLO / 13 OTTOBRE PORTOGALLO - IRLANDA DEL NORD)
SLOVENIA U19: Lana Lesjak (6-11 Ottobre 2026 amichevoli vs Serbia e Scozia)
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