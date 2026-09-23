La Fiorentina ha ufficializzato il percorso della centrocampista classe 2008, vicecapitana della Primavera, con queste parole:

ACF Fiorentina è lieta di comunicare che la calciatrice Vittoria De Gregorio ha firmato il suo primo contratto da professionista con la società viola. La centrocampista classe 2008, già in forze alla Primavera gigliata, è cresciuta nel settore giovanile del nostro club, unendosi in più occasioni alla Prima Squadra. Da quest'anno, Vittoria si divide tra la Primavera di Mister Gori, di cui è Vice Capitano, e la Prima Squadra di Mister Pinones Arce. La giocatrice si è legata alla Fiorentina fino al 30 Giugno 2028. Congratulazioni Vittoria!

La Fiorentina continua a investire sui talenti cresciuti nel proprio vivaio e questa ne è un'altra prova. Vittoria, già parte della rosa della Primavera gigliata e più volte aggregata alla prima squadra, ha sottoscritto il suo primo contratto da professionista con il club viola, legandosi alla società fino al 30 giugno 2028.